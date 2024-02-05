Появление легендарной певицы вызвало у всех гостей уважение и огромные овации стоя. Она ошеломила всех своим появлением в конце церемонии вручения музыкальных наград "Грэмми".

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Селин Дион появилась на сцене, чтобы вручить награду "Альбом года" для певицы Тейлор Свифт. Во время речи певица вспомнила, что свою премию "Альбом года" она получила 27 лет назад. Статуэтку ей вручили Дайана Росс и Стинг.

Образ Селин Дион

Знаменитость выбрала для себя длинное молочное платье, которое дополнила сверху горчичным пальто без пуговиц и пояса с укороченными рукавами.

Свой изящный аутфит звезда довершила массивным колье с объемным кулоном и минималистичными украшениями – серьгами и браслетом.

Несмотря на болезнь певица имела невероятный вид. Визажисты сделали ей безупречный макияж, который подчеркивал взгляд, а стилистки уложили аккуратно волосы.



Неожиданный выход на сцену Селин Дион / Фото Getty Images

Что известно о болезни Селин Дион

Исполнительница еще в конце 2022 года обнаружила неизлечимую болезнь – синдром мышечной скованности. Это прогрессирующее неврологическое расстройство, которое поражает головной и спинной мозг.

Селин Дион рассказывала, что эта болезнь влияет на многие аспекты ее повседневной жизни. Порой у нее возникают трудности во время ходьбы, а свои голосовые связки она больше не может использовать так, как раньше.

Этот синдром еще недостаточно исследован, впрочем Селин всегда находится под наблюдением врачей и не покидает мечты вернуться на сцену.