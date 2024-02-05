Після невдалого образу з вбранням від російського бренду, Дженніфер Лопес знову демонструє свою любов до українських речей. На програмі "Saturday Night Live" вона виступала у вкороченій сорочці від нашого дизайнера Івана Фролова. Згодом продемонструвала інший аутфіт – з акцентом на синьо-жовті кольори.

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Образ Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес стала запрошеною гостею на музичне скетч-шоу "Суботній вечір в прямому ефірі". Вона не лише презентувала свій новий трек, але й продемонструвала бездоганний аутфіт.

Виконавиця завжди має бездоганний вигляд, тож цього разу вчергове вразила прихильників розкішним образом.

Джей Ло одягнула шовкову блузу молочного кольору, яку поєднала з жовтою спідницею довжини максі. Такий фасон "рибка" був дуже популярним колись, втім артистка відновлює моду на спідницю з об’ємними складками на подолі.

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Виріб співачка доповнила чорним поясом, а зверху одягнула сірий жакет. Довершили її бездоганний образ сині туфлі-човники. Раніше світові зірки часто одягали синьо-жовте вбрання на знак підтримки України, тож поєднання кольорів, які відсилаються до українського прапора, виглядають неймовірно.

Деякі українці теж помітили в образі Дженніфер посил до українського стяга, тож надсилали їй в коментарях синьо-жовті сердечка. Свій коментар під публікацією залишила Христина Решетник, опублікувавши сердечка в синьому та жовтому кольорі.



Бездоганний аутфіт Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки