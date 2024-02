Суперзірка попмузики Дженніфер Лопес вчетверте стала музичною гостею на скетч-шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі". Цього разу вона презентувала свій новий трек Can’t Get Enough з альбому This Is Me… Now.

Образ Джей Ло

Для кількох виступів попдіва обрала 2 різнопланових образи, в одному з яких був білий бра у вигляді укороченої сорочки від українського дизайнера Івана Фролова. Стильний верх співачка поєднала зі штанами з високою посадкою і розрізами, а також з укороченим жакетом.

На сайті Frolov такий топ коштує 24 360 гривень.



Топ-сорочка від Frolov / Фото з сайту бренду

Новий сингл Can’t Get Enough

Цей трек входить до першого за 10 років альбому Лопес. Кліп на нього знімала відома режисерка з України Таню Муіньо. Одеситка працювала разом з Кеті Перрі, Гаррі Стайлс, Брітні Спірс, Елтон Джон, The Weeknd, Ленні Кравіц і Cardi B.

У відеороботі Can’t Get Enough Джей Ло має бездоганний вигляд – прогулюється вулицями Нью-Йорка в короткому жакеті та спідниці, танцює на високих підборах, а ще спокусливо приймає душ.

Але є і інше відео, присвячене виходу альбому – фільм This Is Me... Now. У ньому артистка постала у білій корсетній сукні з вирізами у формі сердець. І створив цю яскраву сукню, звичайно, теж Іван Фролов.

Вбрання Лопес від іншого українського бренду

На початку року папараці зафіксували момент, коли зірка гуляла берегом на Карибах у білосніжному бікіні від SWIM BY DI. І це не єдина їхня модель купальників, яка полюбилася артистці.