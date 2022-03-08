Таня Парфильева – одна из самых известных блоггеров в Украине. За ее инстаграм-страницей следит 1,7 миллиона подписчиков. Инфлюэнсер является дизайнером бренда CHER'17, который презентует стильные и уникальные вещи для стильных девушек.

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В своем личном блоге Таня отметила, что нашла свою миссию во время войны, поэтому все свои усилия сосредотачивает на помощи военным.

Теперь ее бренд CHER'17 шьет балаклавы, флисовые тощие и термоноски. Инфлюэнсер заявила, что всего за вечер ей удалось собрать 25 тысяч гривен. Этого должно было хватить на 250 балаклав, хотя блогерша планирует отшить их вдвое больше. В общей сложности они вышли на бюджет 120 тысяч гривен.



Таня Парфильева рассказала о собранных средствах / Фото с инстаграм-сторез

Наконец команда CHER'17 в безопасности и готова организовать отшивку необходимых вещей для ВСУ. Если у вас есть контактная информация волонтеров, которым необходима конкретная помощь, пишите нам в direct. Все будет Украина,

– говорится в сообщении бренда CHER'17.