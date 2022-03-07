Старшая сестра Беллы Хадид поддержала инициативу сестры и пообещала помочь украинцам деньгами. Ранее Белла Хадид сообщала, что часть заработанных средств с показов будет перечислена на помощь Украине. Аналогичное заявление в своем инстаграмме опубликовала Джиджи Хадид.

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Манекенщица опубликовала фото из модных показов и отметила, что моделинг – ее работа, она не могла контролировать свой рабочий график, но заработанные деньги предоставят на помощь Украине.