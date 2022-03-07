Грузинский модный бренд Keburia поддержал Украину. Дизайнеры создали пушистые шляпы сине-желтого цвета с отсылкой в ​​государственный флаг Украины.

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Стоит такая шляпа 3 тысячи евро. Все деньги по продажам пойдут на гуманитарную помощь украинскому населению.

Все мы вместе с Украиной, вместе присоединяемся к протесту с грузинскими дизайнерами. У нас есть немного магазинов в России, но и поступающие заказы – мы отменяем. Мы жертвуем 3 тысячи евро с каждой шляпы и начинаем собирать средства для гуманитарной помощи,

– говорится в сообщении.

Эта уникальная шляпа большого размера была изготовлена ​​вручную из мараба индейки. Он не предназначен для массового производства, а только для стилистов и VIP-клиентов.

В вещи от бренда Keburia одеваются Кортни Кардашян, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и Рианна. Вероятно, стилисты уже совсем скоро дополнят этой шляпой образы своих звездных клиентов.



Грузинский бренд Keburia создал шляпы в цветах украинского флага



Грузинский бренд Keburia создал шляпы в цветах украинского флага



Грузинский бренд Keburia создал шляпы в цветах украинского флага

Весь цивилизованный мир поддерживает украинцев. Мода на сине-желтые цвета становится все более популярной. Звезды выходят на красную дорожку в сине-желтых платьях, а инфлюэнсеры приходят на модные показы в голубовато-желтых костюмах и образах.

Бренд Balenciaga посвятил Украине целый показ и одел своих гостей в сине-желтые футболки.