У нелегкий час для України дизайнер Андре Тан вирішив відмовитися від пошиття вбрання для нових колекцій, зосередивши всю свою увагу на допомозі нашим військовим.

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Від початку березня Андре Тан шив теплі куртки та спальні мішки для українців, які перебувають у скрутному становищі. Дизайнер зазначає, що всі зусилля зосереджує на пошитті бронежилетів. Зараз команді дуже необхідний фліс, тому Андре Тан просить знайти тканину та долучитися до збору коштів для закупівлі.

"Чи могли ми уявити, що компанія ANDRE TAN у 2022 році буде шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу. Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо саме це! Ми пишаємось нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою", – зазначив Андре Тан.

Модельєр висловив подякую всім, хто зараз допомагає та додав "трохи цифр для історії"