Магазин Dodo Socks створив колекцію шкарпеток "До перемоги!". Шість пар шкарпеток представлена у різних кольорах. Основою дизайну стали популярні вирази війни: "Рускій корабль іді нахуй", "Бери насіння в кишеню – будеш добривом".

Читайте також Андре Тан показав, як в майстерні шиють бронежилети, одяг та білизну для ЗСУ та тероборони

Також є шкарпетки з надписом "Слава ЗСУ", "Паляниця", "Гори в пеклі" з рецептом коктейлю "Молотова".

Вартість однієї пари шкарпеток – 200 гривень, вартість набору з 6 пар – 1000 гривень. Усі виручені гроші з придбаних шкарпеток Dodo Socks відправляє на потреби армії.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі вони повідомили, що всього 3 дні зібрали на підтримку української армії – понад 1 мільйон гривень.

"1 100 000 гривень нам з вами вдалося зібрати всього за 3 дні на підтримку нашої армії. Всі ці кошти вже передані у фонд "Повернись живим". А якщо ви теж хочете доєднатися, ще кілька пар доступні до передпродажу на сайті. Нагадуємо, що шкарпетки зараз в процесі виробництва. Відправляти будемо згодом, в міру їх надходження. Дякуємо всім хто долучився. Слава Україні! Слава ЗСУ!", – йдеться в дописі.