Магазин Dodo Socks создал коллекцию носков "К победе!". Шесть пар носков представлены в разных цветах. Основой дизайна стали популярные выражения войны: "Русский корабель иди нахуй", "Бери семена в карман – будешь удобрением".

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Также есть носки с надписью "Слава ВСУ", "Паляница", "Горы в аду" с рецептом коктейля "Молотова".

Стоимость одной пары носков – 200 гривен, стоимость набора из 6 пар – 1000 гривен. Все вырученные деньги из приобретенных носков Dodo Socks отправляет на нужды армии.

На своей личной странице в инстаграмме они сообщили, что всего 3 дня собрали в поддержку украинской армии – более 1 миллиона гривен.