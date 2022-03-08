Таня Парфільєва – одна з найвідоміших блогерок в Україні. За її інстаграм-сторінкою стежить 1,7 мільйонів підписників. Інфлюенсерка є дизайнеркою бренду CHER'17, який презентує стильні та унікальні речі для стильних дівчат.

Читайте також Джіджі Хадід пообіцяла віддати на допомогу Україні гроші, які вона заробила на модних показах

У своєму особистому блозі Таня зазначила, що знайшла свою місію на час війни, тому всі свої зусилля зосереджує на допомозі військовим.

Тепер її бренд CHER'17 шиє балаклави, флісові худі та термошкарпетки. Інфлюенсерка заявила, що всього за вечір їй вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Цього мало б вистачити на 250 балаклав, хоча блогерка планує відшити їх вдвічі більше. А загалом вони вийшли на бюджет 120 тисяч гривень.



Таня Парфільєва розповіла про зібрані кошти / Фото з інстаграм-сторіз

Нарешті команда CHER’17 у безпеці і готова організувати відшив необхідних речей для ЗСУ. Якщо ви володієте контактною інформацією волонтерів, яким необхідна конкретна допомога, пишіть нам у direct. Все буде Україна,

– йдеться у дописі бренду CHER'17.

Нагадаємо, зараз активно відшиває бронежилети, одяг та білизну для ЗСУ український дизайнер Андре Тан. Також до збору грошей на підтримку української армії долучився бренд шкарпеток Dodo Socks. Для наших захисників вони зібрали понад 1 мільйон гривень.