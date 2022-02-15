Беременная Рианна поразила выходом в красном тренче с капюшоном: красивый кадр

33-летняя певица Рианна впервые после объявления о беременности вышла в свет в закрытом аутфите. Ее новый образ без демонстрации обнаженного живота поразил фанатов особым шармом.

Барбадосская исполнительница наслаждается каждым моментом своего особенного состояния. Стиль эпатажной Рири очень уникален. Ее трудно назвать иконой стиля или модным трендсеттером, впрочем, ее образы всегда привлекают внимание в сети.

Читайте также Оливия Палермо возвращает в моду чокер: инфлюэнсер показывает нежный образ в весенних тонах

После того, как Рианна несколько раз выходила в откровенных образах с обнаженным животом, многомиллионная армия поклонников звезды разделилась на два лагеря. Одни с ужасом наблюдали за "бессмысленными образами, которые ей не подходят", другие же отмечали в комментариях, что певица показывает новый вид стайлинга и учит других, как должна выглядеть "настоящая будущая мамочка".

Поклонники звезды, которые переживали за ее откровенные аутфиты могут быть спокойными, певица во время недавнего выхода показала, что в ее арсенале есть образы, прикрывающие обнаженный живот.

Новый образ Рианны

Певица надела длинный кожаный тренч с капюшоном от бренда Alaia. Рианна завязала изделие поясом и надела капюшон. Барбадосская исполнительница дополнила образ красными босоножками на каблуке.

Знаменитость собрала волосы в хвост, надела серьги кольца и нанесла на лицо макияж в коричневых тонах.



Рианна показала новый выход в кожаном тренче / Фото из инстаграма

Какими образами Рианна поражает во время беременности