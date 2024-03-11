Весной нам всегда хочется добавить в свой гардероб новый наряд, однако на шопингах со скидками надо быть осторожными, чтобы не купить лишнего, пишет Fashion 24. Вещи, которые дешево продаются в основном являются антитрендовыми, поэтому их не только не стоит покупать, но и создавать с ними образ.

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В магазине нам может показаться, что определенная вещь нам необходима, впрочем на практике ее будет трудно совместить с трендовыми элементами гардероба. Неправильный выбор наряда отразится на вашем гардеробе, поэтому он может быть совсем нестильным.

Джинсы с разрезами на коленях

Такой фасон джинсов уже давно не модный, поэтому стилисты каждый раз напоминают об их актуальности. Если не хотите выглядеть нелепо, лучше откажитесь от этого фасона.



Антитрендовые вещи 2024 года / Фото Pinterest

Мюли с мехом

Иногда на сайте по продаже вещей можно заметить меховые мюли, которые были модны много лет назад. Их создал бренд Gucci, но в тренде они были незначительный период. Со временем их совсем перестали все носить, поэтому сейчас такая обувь считается старомодной.



Антитрендовые вещи 2024 года / Фото Pinterest

Жилетка джинсовая

Деним держится в моде уже несколько сезонов. Актуальны джинсовые куртки, рубашки, различные фасоны джинсов, юбки и тому подобное. Однако не стоит добавлять к своим образам джинсовые жилетки, особенно темного денима.



Антитрендовые вещи 2024 года / Фото Pinterest

Если вы следите за модой, то оценивайте не только трендовые позиции, но и обращайте внимание на антитрендовые не только наряды, но и обувь. К устаревшим моделям входят неоновые кроссовки, туфли с круглым носком и сапоги гармошкой.