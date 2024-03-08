Татьяна Гулевата активно ведет свой блог в инстаграме и рассказывает о модных трендах, показивает интересные стилизации и актуальные наряды сезона. Недавно стилист рассказала о главных антипокупках, которых стоит избежать этой весной.

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Антипокупки сезона

Верхняя одежда способна с первого взгляда отразить наш стиль, поэтому не стоит обращаться к старым коллекциям. Часто бренды продают с большой скидкой наряды. В основном причиной этому являются последние размеры, чаще всего самых больших размеров, но основная цель больших скидок – продать вещи, которые уже не являются актуальными.

Не рекомендуем вам соблазняться на низкие цены, поскольку с помощью антитрендовых вещей, вы автоматически сделаете свой образ немного устаревшим. Лучше выберите взамен что-то модное и стильное.

Куртка-рубашка в клетку

Настоящий бум на эту рубашку был несколько лет назад. Тогда ее покупали и носили практически все. Однако такие мгновенные микротренды очень быстро исчезают, поэтому тренд на эту вещь уже прошел. Советуем вместо такой рубашки выбрать джинсовую куртку.



Главные антипокупки весны / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой

Тоненькие куртки

Куртки неактуального кроя и фасона – пережиток прошлого. Откажитесь от такой верхней одежды в пользу красивых курток без воротника базового оттенка, которые одинаково подойдут к классическим джинсам или платью.



Главные антипокупки весны / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой

Косуха из шерсти или денима

Не покупайте в 2024 году шерстяную или джинсовую косуху. Их уже никто не носит, а все модницы и мировые инфлюенсеры делают ставку на кожаную удлиненную куртку или в винтажном стиле с потертостями.



Главные антипокупки весны / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой

Чтобы не испортить свои весенние образы, советуем вам также отказаться от нескольких антитрендов: брюк и пояса одинакового цвета, сумки из некачественного материала и блестящих капроновых колготок.