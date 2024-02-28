Некоторые наряды или аксессуары считаются антитрендами, поэтому избавьтесь от их, ведь с ними сложно будет стилизовать современный аутфит, пишет Fashion 24. Кроме того, они и стоят не очень дорого, а демократичная вещь способна дешево выглядеть.

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Чтобы не испортить свой внешний вид, постарайтесь заменить эти вещи на что-то актуальное. Даже дорогую одежду могут испортить незначительные детали, которые сейчас уже никто не носит.

Пояс и брюки одного оттенка

От таких брюк лучше избавиться, поскольку они были модными незначительный период несколько лет назад. Тогда в моде появился определенный микротренд на брюки с поясом одного оттенка. Сейчас фасон таких брюк да и пояс выглядят неуместными. Лучше приобретите брюки палаццо и довершите их кожаным поясом с золотой или серебряной фурнитурой.



Эти вещи способны удешевить образ / Фото Pinterest

Сумка из некачественного материала

Многие женщины любят иметь большой ассортимент сумок, которая подойдет для разного образа и случая. Впрочем советуем вам избавиться от аксессуаров, которые не держат формы, созданы из дешевого материала и или куда хуже, имеют уже определенные повреждения.

Гораздо лучше приобрести одну, но дорогую сумку, которую вы будете носить с удовольствием несколько лет.



Эти вещи способны удешевить образ / Фото Pinterest

Блестящие колготки

Забудьте о довершении образа блестящими капроновыми колготками черного или бежевого цвета. В большинстве случаев такие колготы искажают аутфит и автоматически его удешевляют.



Эти вещи способны удешевить образ / Фото Pinterest

С приходом весны мы будем часто стилизовать свои образы со штанами, сумками и колготками, поэтому будьте осторожны, чтобы своими же руками не испортить аутфит. Даже самые мелкие детали являются важными, поэтому обращайте на них внимание.