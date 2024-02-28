Деяке вбрання чи аксесуари вважаються антитрендами, тому позбудьтеся їх, адже з ними складно буде стилізувати сучасний аутфіт, пише Fashion 24. Окрім того, вони й коштують не дуже дорого, а демократична річ здатна дешево виглядати.

Цікаво 3 пари взуття, яких треба негайно позбутися: вони зіпсують ваш образ

Щоб не зіпсувати свій зовнішній вигляд, постарайтеся замінити ці речі на щось актуальне. Навіть дорогий одяг можуть зіпсувати незначні деталі, які зараз вже ніхто не носить.

Пояс та штани одного відтінку

Від таких штанів краще позбутися, оскільки вони були модними незначний період кілька років тому. Тоді в моді з’явився певний мікротренд на штани з поясом одного відтінку. Зараз фасон таких штанів та й пояс виглядають недоречними. Краще придбайте штани палаццо та довершіть їх шкіряним поясом із золотою чи срібною фурнітурою.



Ці речі здатні здешевити образ / Фото Pinterest

Сумка з неякісного матеріалу

Багато жінок люблять мати великий асортимент сумок, яка підійде для різного образу та випадку. Втім радимо вам позбутися від аксесуарів, які не тримають форми, створені з дешевого матеріалу та чи куди гірше, мають вже певні пошкодження.

Набагато краще придбати одну, але дорогу сумку, яку ви будете носити із задоволенням кілька років.



Ці речі здатні здешевити образ / Фото Pinterest

Блискучі колготки

Забудьте про довершення образу блискучими капроновими колготками чорного чи бежевого кольору. У більшості випадків такі колготи спотворюють аутфіт та автоматично його здешевлюють.



Ці речі здатні здешевити образ / Фото Pinterest

З приходом весни ми будемо часто стилізувати свої образи зі штанами, сумками та колготками, тому будьте обережними, щоб своїми ж руками не зіпсувати аутфіт. Навіть найдрібніші деталі є важливими, тому звертайте на них увагу.