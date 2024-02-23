У світі моди ті речі, які донедавна вважалися модними, можуть дуже швидко втратити свою актуальність, пише 24 Канал. Тому важливо слідкувати за тим, що вже відстає від моди. Щоб мати навесні чудовий вигляд, радимо звернути увагу на трендові фасони вбрання та відмовитися від того, що вмить перетворить ваш образ в старомодний.

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Неонові кросівки

Кольорові кросівки зараз в моді, але якщо вони на низькій підошві та схожі на Adidas Samba. Кросівки у яскравому малиновому, зеленому кольорі чи неонового відтінку краще уникати. Особливо антитрендовим є кольорове взуття на високій підошві.



Антитрендове взуття 2024 року / Фото Pexels

Туфлі з круглим носком

Час, коли туфлі з гострим носком були модними, вже давно минув. Тепер такі туфлі вважають антитрендовими. Не варто їх тримати у своєму гардеробі та думати, що їхній час ще прийде. Краще зверніть увагу на класичні туфлі-човники чорного кольору.



Антитрендове взуття 2024 року / Фото Pexels

Чоботи гармошкою

Такі чоботи хоч і виглядають цікаво, але не є трендовими, тому не варто створювати з ними свої образи. Якщо ж вам хочеться показати всім, що ви добре знаєтеся на моді – придивіться до жокейських чобіт, які завжди будуть в тренді.



Антитрендове взуття 2024 року / Фото Pexels