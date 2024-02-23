В мире моды те вещи, которые до недавнего времени считались модными, могут очень быстро потерять свою актуальность, пишет 24 Канал. Поэтому важно следить за тем, что уже отстает от моды.

Чтобы весной прекрасно выглядеть, советуем обратить внимание на трендовые фасоны одежды и отказаться от того, что моментально превратит ваш образ в старомодный.

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Неоновые кроссовки

Цветные кроссовки сейчас в моде, но если они на низкой подошве и похожи на Adidas Samba. Кроссовки в ярком малиновом, зеленом цвете или неонового оттенка лучше избегать. Особенно антитрендовым является цветная обувь на высокой подошве.



Антитрендовая обувь 2024 года / Фото Pexels

Туфли с круглым носком

Время, когда туфли с острым носком были модными, уже давно прошло. Теперь такие туфли считают антитрендовыми. Не стоит их держать в своем гардеробе и думать, что их время еще придет. Лучше обратите внимание на классические туфли-лодочки черного цвета.



Антитрендовая обувь 2024 года / Фото Pexels

Сапоги гармошкой

Такие сапоги хоть и выглядят интересно, но не являются трендовыми, поэтому не стоит создавать с ними свои образы. Если же вам хочется показать всем, что вы хорошо разбираетесь в моде – присмотритесь к жокейским сапогам, которые всегда будут в тренде.



Антитрендовая обувь 2024 года / Фото Pexels