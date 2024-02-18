В вашем шкафу точно есть вещи, которые вы никогда не надеваете, пишет 24 Канал. Они могут храниться там месяцами, а то и годами, в надежде, что их время еще наступит. Однако советуем вам не загромождать полки нарядом, мода на который уже прошла.

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Каждый сезон дизайнеры представляют что-то новое и интересное, поэтому старомодным вещам в ваших образах точно не место. Вашим приоритетом должна быть классика и базовый набор вещей, которые всегда будут оставаться актуальными.

Плиссированные юбки

Откажитесь от плиссированных юбок в пользу длинных юбок длины миди из ткани, которая моделирует фигуру и удлиняет силуэт. Также выбирайте шелковые юбки, которые прекрасно подходят к нежным весенне-летним образам. Юбки-плиссе были популярными несколько лет назад, но пока тренд на них угас.



Антитрендовая одежда 2024 / Фото Pinterest

Вязаные жилетки

Жилетки уже не вызывают такого восторга, как раньше, поэтому их не стоит применять в своих образах. Вместо этого лучше выберите кардиган или дополните лонгслив жакетом.



Антитрендовая одежда 2024 / Фото Pinterest

Микросумки

В 2024 году на первый план выходят габаритные сумки и шоперы. Поэтому время попрощаться с миниатюрными сумками, в которые могли бы поместиться только ключи.



Антитрендовая одежда 2024 / Фото Pinterest