Навесні нам завжди хочеться додати у свій гардероб нове вбрання, однак на шопінгах зі знижками треба бути обережними, щоб не купити зайвого, пише Fashion 24. Речі, які дешево продаються здебільшого є антитрендовими, тому їх не лише не варто купувати, але й створювати з ними образ.

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У магазині нам може здатися, що певна річ нам є необхідною, втім на практиці її буде важко поєднати з трендовими елементами гардероба. Неправильний вибір вбрання відобразиться на вашому гардеробі, тож він може бути зовсім нестильним.

Джинси з розрізами на колінах

Такий фасон джинсів вже давно не модний, тож стилісти кожного разу нагадують про їхню актуальність. Якщо не хочете виглядати безглуздо, краще відмовтеся від цього фасону.



Антитрендові речі 2024 року / Фото Pinterest

Мюлі з хутром

Часом на сайті з продажу речей можна помітити хутряні мюлі, які були модні багато років тому. Їх створив бренд Gucci, але в тренді вони були незначний період. Згодом їх зовсім перестали всі носити, тому зараз таке взуття вважається старомодним.



Антитрендові речі 2024 року / Фото Pinterest

Жилетка джинсова

Денім тримається в моді вже кілька сезонів. Актуальними є джинсові куртки, сорочки, різні фасони джинсів, спідниці тощо. Однак не варто додавати до своїх оразів джинсові жилетки, особливо темного деніму.



Антитрендові речі 2024 року / Фото Pinterest

Якщо ви слідкуєте за модою, то оцінюйте не лише трендові позиції, але й звертайте увагу на антитрендове не лише вбрання, але й взуття. До застарілих моделей входять неонові кросівки, туфлі з круглим носком та чоботи гармошкою.