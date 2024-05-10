Тренд на рожеве вбрання barbiecore був особливо популярний минулого літа, втім досі зірки приміряють на собі всі відтінки рожевого та створюють монохромні аутфіти. Періс Гілтон не стала виключенням. Вона обожнює рожеві речі, які добре пасують до її білявого волосся.

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Періс Гілтон в Gasanova

Знаменитість позувала у рожевому сеті від українського бренду Gasanova, який складався з топу та мініспідниці, які вкриті кристалами. Спідниці мала оздоблення з вирізами, які навали аутфіту особливої популярності.

Свій аутфіт Періс доповнила напівпрозорою накидкою з пір’ям теж рожевого кольору, рукавичками з відкритими пальцями та туфлях-човниках на підборах. Стилісти зачесали їй високий хвіст та довершили аутфіт об’ємними рожевими сережками й бездоганним макіяжем.

Український бренд Gasanova вже далеко популярний за межами нашої країни. Для своїх виходів вбрання від Ельвіри Гасанової обирають такі світові зірки, як Ріта Ора, Джіджі Хадід, сестри Кардашян, Келлі Роуленд та багато інших.

Останні виходи зірок в українському вбранні