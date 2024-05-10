Тренд на розовый наряд barbiecore был особенно популярен прошлым летом, впрочем до сих пор звезды примеряют на себе все оттенки розового и создают монохромные аутфиты. Пэрис Хилтон не стала исключением. Она обожает розовые вещи, которые хорошо подходят к ее белокурым волосам.

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Пэрис Хилтон в Gasanova

Знаменитость позировала в розовом сете от украинского бренда Gasanova, который состоял из топа и мини-юбки, которые покрыты кристаллами. Юбки имела отделку с вырезами, которые придали аутфиту особой популярности.

Свой аутфит Пэрис дополнила полупрозрачной накидкой с перьями тоже розового цвета, перчатками с открытыми пальцами и туфлях-лодочках на каблуках. Стилисты зачесали ей высокий хвост и довершили аутфит объемными розовыми серьгами и безупречным макияжем.

Украинский бренд Gasanova уже далеко популярен за пределами нашей страны. Для своих выходов наряды от Эльвиры Гасановой выбирают такие мировые звезды, как Рита Ора, Джиджи Хадид, сестры Кардашян, Келли Роуленд и многие другие.

Последние выходы звезд в украинском наряде