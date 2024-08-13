Сподобається кожній жінці: TAYANNA розповіла Ніколасу Кармі, скільки коштує її сукня

Співачка Tayanna гуляла з сином та домашнім улюбленцем Києвом, втім натрапила на популярного блогера Ніколаса Карму, який запитав ціни на її образ.

Блогер вже має у тік тоці понад пів мільйонну аудиторію та є відомим не лише серед львів’ян, але й гостей міста чи відомих зірок. Цього разу Ніколас приїхав до Києва та дізнавався ціни на речі в жителів столиці.

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Ніколас Карма прославився відеороликами в тіктоці "Скільки коштує Look?", тож майже всі знайомі з його рубрикою та радо відповідають на питання. Відома співачка Tayanna не лише розповіла ціни на одяг, але й заспівала.

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Знаменитість була одягнена у кремову сукню довжини міді з рукавами у квітковий принт. Плаття вдало підкреслювало струнку талію та мало невеличкий розріз у зоні декольте. Виконавиця зазначила, що його ціна – 2 тисячі гривень.

Образ співачки доповнила біла сумка на плечі за 7 тисяч гривень та білі туфлі човники за 7 тисяч гривень. У цьому образі Tayanna гуляла Києвом з сином та собакою, довершивши свій образ мінімалістичними сережками, прикрасою на шиї та браслетами.

Знаменитості в об’єктиві Ніколаса Карми