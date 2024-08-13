Такі речі, як топи, мікрошорти чи в’єтнамки вже витісняють більш доречні речі для вересня. Дівчата починають звертати увагу на трикотаж, довжину міді чи верхній одяг.

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Та попри це, є ще кілька трендових літніх речей, які цілком підійдуть для осіннього гардероба.

Вбрання білого кольору

Базовий відтінок може претендувати на улюблений колір року, оскільки він є ахроматом, тож створює безліч можливостей для стилізації. Білий чудово поєднується з будь-яким іншим відтінком, а монохромний образ завжди має бездоганний вигляд.

Восени всі звикли переходити до темніших відтінків, однак радимо залишатися вірними білому. Обирайте для себе білі сорочки, блузи, штани, костюми та навіть сумки.

Анімалістичні елементи

Леопардовий візерунок настільки сильно захопив моду, що нам не обійтися без нього восени, однак в холодну пору вже можете додати до свого образу зміїний принт чи зебри. Окрім того, восени буде дуже модним тиснення під крокодилячу шкіру.

Бахрома

Модні дівчата обожнюють речі з бахромою, які надають їхнім образам особливої витонченості. Радимо обирати для себе сукні, спідниці, светри чи сумки з бахромою і ви точно не прогадаєте.

Гостроносі туфлі

Туфлі з гострим носком не виходять з моди впродовж багатьох років. Вони виглядають вишукано та елегантно, тож без них не обійтися жодній модній дівчині. Туфлі вдало видовжують силует тіла та чудово поєднуються з жакетами, лонгслівами чи шкіряними куртками або тренчами.

Сумки бордового кольору

Червоний колір заполонив всі речі та аксесуари на початку 2024 року, втім восени в моду вривається винний відтінок. Його широко представили на подіумах, а окрему увагу заслуговують сумки цього кольору.

Радимо також придивитися до актуальних кросівок на новий сезон. До трендових кросівок осені належить взуття Adidas Samba, Gazelle, New Balance 530, Nike Cortez та Onitsuka Tiger Mexico.