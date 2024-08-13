Такие вещи, как топы, микрошорты или вьетнамки уже вытесняют более уместные вещи для сентября. Девушки начинают обращать внимание на трикотаж, длину миди или верхнюю одежду.

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Но несмотря на это, есть еще несколько трендовых летних вещей, которые вполне подойдут для осеннего гардероба.

Наряды белого цвета

Базовый оттенок может претендовать на любимый цвет года, поскольку он является ахроматом, поэтому создает множество возможностей для стилизации. Белый прекрасно сочетается с любым другим оттенком, а монохромный образ всегда выглядит безупречно.

Осенью все привыкли переходить к более темным оттенкам, однако советуем оставаться верными белому. Выбирайте для себя белые рубашки, блузы, брюки, костюмы и даже сумки.

Анималистические элементы

Леопардовый узор настолько сильно захватил моду, что нам не обойтись без него осенью, однако в холодное время уже можете добавить в свой образ змеиный принт или зебры. Кроме того, осенью будет очень модным тиснение под крокодиловую кожу.

Бахрома

Модные девушки обожают вещи с бахромой, которые придают их образам особую утонченность. Советуем выбирать для себя платья, юбки, свитера или сумки с бахромой и вы точно не прогадаете.

Остроносые туфли

Туфли с острым носком не выходят из моды на протяжении многих лет. Они выглядят изысканно и элегантно, поэтому без них не обойтись ни одной модной девушке. Туфли удачно удлиняют силуэт тела и прекрасно сочетаются с жакетами, лонгсливами или кожаными куртками или тренчами.

Сумки бордового цвета

Красный цвет заполонил все вещи и аксессуары в начале 2024 года, впрочем осенью в моду врывается винный оттенок. Его широко представили на подиумах, а отдельного внимания заслуживают сумки этого цвета.

Советуем также присмотреться к актуальным кроссовкам на новый сезон. К трендовым кроссовкам осени принадлежит обувь Adidas Samba, Gazelle, New Balance 530, Nike Cortez и Onitsuka Tiger Mexico.