Це вже не вперше відоме подружжя потрапляє в камеру до Ніколаса Карми. Влітку тіктокер вже зустрічав Мірошниченків на площі Ринок, втім зустрівши їх знову таки не зміг пройти повз та не запитати свою традиційну фразу: "Скільки коштує ваш look?".
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Образ Тімура та Інни Мірошниченко
Телеведучий Тімур Мірошниченко був одягнений у білу базову футболку, чорні штани, картату сорочку та кольорові кросівки. Його дружина зазначила, що сумарно футболка та штани приблизно коштують 6 тисяч гривень.
Інна Мірошниченко зізналася, що купила сумку в комісійному магазині за 1 тисячу євро. Аксесуар дружина відомого ведучого обрала від люксового бренду Louis Vuitton.
Довгу чорну шовкову спідницю Інна придбала від бренду CHER 17 за 1250 гривень, чорні чоботи коштують приблизно 3 тисячі гривень. Ціна чорного базового лонгсліву – 500 гривень.
Інна доповнила образ гірчичною стьобаною курткою, проте ціни її не назвала. Зверху вона одягнула блакитну шовкову хустку від бренду Lady Di.
Зірки в об’єктиві Ніколаса Карми
- Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналася Ніколасу Кармі, що вкрала кепку на секонді.
- Сергій Притула розсекретив ціну годинника, який подарувала йому дружина на день народження.
- Наталія Могилевська розповіла, що досі носить шубу, яку придбала у Лондоні ще 10 років тому.