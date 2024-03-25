Тіктокер Ніколас Карма здобув популярність в мережі завдяки коротким відеороликам "Скільки коштує ваш look" зі стильними перехожими та зірками.

Цікаво Маша Єфросиніна одягнула костюм від українського бренду за 16 тисяч гривень: ефектне фото

Майже всі знаменитості вже знають Ніколаса, тож починають з ним відкрито та невимушено спілкуватися. 31-річна виконавиця без проблем відкрилася блогеру та навіть розповіла, що частина її образу – це секонд-хенд.

Розбір свого образу Заріцька розпочала з сумки та зазначила, що придбала її в Токіо на вінтажному секонді. Втім аксесуар не простий, а від відомого бренду Saint Laurent. За словами співачки, таку сумку вона купила дуже дешево.

Ціна сірих широких джинсів – 2 тисячі гривень, а от за чорні Adidas Samba співачка виклала втричі більше – 6 тисяч гривень. Кежуальний образ зірки доповнювали розкішні золоті сережки Schiaparelli у вигляді ока та спадаючої бахроми. Втім, Олександра Заріцька не посоромилася зізнатися, що це не оригінал, а копія, а їхня ціна – 300 гривень.

Підійшовши до опису головного убору, співачка заявила, що вона дісталась їй безкоштовно. За її словами, в одному з техаських секонд-хендів, вона набрала багато одягу, а перед цим кепку одягнула на голову, тож вже вийшовши з магазину, збагнула, що річ вона таки не оплатила.

Нещодавно Ніколас Карма потрапив у гримерку до Сергія Притули перед зйомками ютуб-шоу та запитав, скільки ж коштує його образ. Ціни на вбрання та дорогий аксесуар волонтера читайте в нашому матеріалу.