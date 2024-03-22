Ніколас Карма вже зустрів на вулицях багатьох модниць та навіть зірок. Його кількахвилинні відеоролики збирають тисячі переглядів у тіктоці та інстаграмі, в яких стильні люди розповідають ціни на своє вбрання. Цього разу в рубриці Ніколаса "Скільки коштує ваш look?" з’явився телеведучий та волонтер Сергій Притула.

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Скільки коштує образ Сергія Притули

Насправді більшість зірок приємно реагують на блогера, зазначаючи, що вже бачили його відеоролики в мережі. Сергій Притула також зазначив, що публікації Ніколаса потраплялися йому в рілсах в інстаграмі.

Свій опис образу Сергій Притула розпочав з того, що показав футболку "Можем повторить" з палаючою бавовною та зазначив, що це подарунок. Зверху він одягнув чорний світшот з вишитим жовтим гербом.

Джинси Boss коштують приблизно 3 тисячі гривень. Дружина купила мені тоді, коли в попередніх джинсах протерлася дирка,

– пожартував Притула.

Кеди у волонтера куплені ще за часів "Вар’яти шоу", в якому Сергій Притула був очільником. Сині Converse він придбав за 1800 гривень. Довершував look Притули годинник від бренду Omega. Він зазначив, що це подарунок від дружини ще з 2021 року на його 40-річчя, тож точної ціни не знає.

Але волонтер зізнався блогеру, що є певні люди, які вважають, що він збагачується від волонтерських коштів та замість нього порахували, скільки може коштувати такий аксесуар й визначили ціну годинника – 6 тисяч євро.

Раніше у відеоролик Ніколаса Карми потрапила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна. Загалом образ політикині обійшовся у понад 13 тисяч гривень. Увесь відеоролик ви можете побачити у нашому матеріалі.