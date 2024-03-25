Маша Єфросиніна любить красиво виглядати, тож завжди продумує свої образи до найменших деталей. Телеведуча підтримує українських дизайнерів та часто обирає для себе вбрання наших брендів. Під час свого останнього публічного виходу, телеведуча приміряла речі одного кольору та продемонструвала свій бездоганний смак.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча склала модний образ на основі фіолетової мінімалістичної сорочки та штанів палаццо в тон. Маша Єфросиніна обрала для себе вбрання від українського бренду ELENAREVA.

На сайті сорочка коштує 200 євро, а штани – 180 євро. У сумі вбрання Єфросиніній обійшлося в 16 тисяч гривень, з урахуванням, що на сайті діють на ці речі майже 50% знижки.

Свій аутфіт Маша Євросиніна доповнила сріблястими босоніжками на високих підборах та зібраним волоссям ззаду. Образ ведучої довершував бездоганний макіяж з акцентом на коричневі тіні на повіках та чорні стрілки.

На благодійний захід Маша Єфросиніна запросила кілька зіркових гостей: Катю Сільченко, Олену Кравець, Олену Мандзюк й Тату Кеплер.

Я щаслива, що ми відроджуємо благодійні жіночі заходи! Вони потрібні нам всім, як повітря, яке дає зміцнення віри в нашу жіночу незламну силу. Ця сила потім відроджуватиме нашу країну. Сьогодні ж вона підтримує в ній пульс,

– написала Маша Єфросиніна.

Телеведуча у своєму інстаграм-дописі також подякувала дизайнерці Олені Реві за те, що її традиція одягати бузковий колір на заходи Charity втілилася так неймовірно у вбранні.