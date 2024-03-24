Леоні Ганне ретельно готується до кожного модного виходу. Вона є улюбленицею стрітстайл-фотографів, тож постійно вражає своїми вишуканими аутфітами.

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Німкеня має бездоганний смак в одязі, тож її образи заслуговують особливої уваги. Попри те, що фешіоніста любителька яскравих відтінків та створення аутфітів за допомогою колорблокінгу, базові кольори їй личать не менше.

Образ Леоні Ганне

Для Риму інфлюенсерка підготувала особливий образ. Вона одягнула кремову сорочку з об’ємними рукавами та довершила її спідницею довжини максі молочного кольору. Її аутфіт доповнили чорні босоніжки на підборах, сірий клатч, зібране волосся та сонцезахисні окуляри.

Леоні Ганне приміряла новинку від бренду Brunello Cucinelli. В інстаграм-дописі вона зазначила, що для неї це був неймовірний вечір у Римі разом з сім’єю Кучінеллі.

Інфлюенсерка завжди була любителькою красивого та витонченого вбрання, тож її новий вихід, як завжди, зібрав безліч вподобань та коментарів від фанатів. За інстаграм-сторінкою Леоні стежить майже 5 мільйонів прихильників. Білявка часто демонструє образи від люксових брендів та навіть має у своєму гардеробі чимало речей від українських дизайнерів.