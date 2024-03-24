Леони Ханне тщательно готовится к каждому модному выходу. Она является любимицей стритстайл-фотографов, поэтому постоянно поражает своими изысканными аутфитами.

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Немка имеет безупречный вкус в одежде, поэтому ее образы заслуживают особого внимания. Несмотря на то, что фешиониста любительница ярких оттенков и создания аутфитов с помощью колорблокинга, базовые цвета ей подходят не меньше.

Образ Леони Ханне

Для Рима инфлюенсерка подготовила особый образ. Она надела кремовую рубашку с объемными рукавами и довершила ее юбкой длины макси молочного цвета. Ее аутфит дополнили черные босоножки на каблуках, серый клатч, собранные волосы и солнцезащитные очки.

Леони Ханне примерила новинку от бренда Brunello Cucinelli. В инстаграм-посте она отметила, что для нее это был невероятный вечер в Риме вместе с семьей Кучинелли.

Инфлюенсерка всегда была любительницей красивого и изящного наряда, поэтому ее новый выход, как всегда, собрал множество лайков и комментариев от фанатов. За инстаграм-страницей Леони следит почти 5 миллионов поклонников. Блондинка часто демонстрирует образы от люксовых брендов и даже имеет в своем гардеробе немало вещей от украинских дизайнеров.