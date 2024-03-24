Невеста знаменитого футболиста всегда старается выглядеть стильно и эффектно. Джорджина не сотрудничает со стилистами, поэтому все наряды подбирает на собственный вкус.

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Впрочем даже у знаменитых людей бывают модные курьезы. Из-за неосторожности возлюбленная Криштиану Роналду испортила свой образ.

Образ Джорджины Родригес

Джорджина продемонстрировала роскошный образ в черной тунике на длинный рукав и коричневых зауженных брюках. Такие аутфиты очень популярны в Саудовской Аравии, где и проживает сейчас звездная пара.

Коричневая туника создана из тонкого материала, поэтому под вспышкой камеры просветила белый бюстгальтер. Чтобы не происходило таких модных курьезов, Джорджине стоило подобрать белье коричневого цвета.

Знаменитость дополнила образ туфлями на каблуках, длинные волосы уложила в кудри в стиле мокрого эффекта, сделала на лице насыщенный макияж и надела свои любимые драгоценные украшения в виде сережек и колец.

Джорджина любит красиво одеваться, поэтому без колебаний тратит деньги на дорогие и брендовые вещи. В ее гардеробе есть немало сумок от одного из самых дорогих марок Hermes. Роскошный аутфит девушка знаменитого футболиста дополнила бордовой сумкой из крокодиловой кожи Hermes Kelly.