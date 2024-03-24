Наречена знаменитого футболіста завжди намагається виглядати стильно та ефектно. Джорджина не співпрацює зі стилістами, тож все вбрання підбирає на власний смак.

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Втім навіть у знаменитих людей бувають модні курйози. Через необережність кохана Кріштіану Роналду зіпсувала свій образ.

Образ Джорджини Родрігес

Джорджина продемонструвала розкішний образ в чорній туніці на довгий рукав та коричневих завужених штанах. Такі аутфіти є дуже популярними в Саудівській Аравії, де й проживає зараз зіркова пара.

Коричнева туніка створена з тонкого матеріалу, тож під спалахом камери просвітила білий бюстгальтер. Щоб не ставалося таких модних курйозів, Джорджині варто було підібрати білизну коричневого кольору.

Знаменитість доповнила образ туфлями на підборах, довге волосся вклала в кучері в стилі мокрого ефекту, зробила на обличчі насичений макіяж та одягнула свої улюблені коштовні прикраси у вигляді сережок та перснів.

Джорджина любить красиво одягатися, тож без вагань витрачає гроші на дорогі та брендові речі. У її гардеробі є чимало сумок від одного з найдорожчих марок Hermes. Розкішний аутфіт дівчина знаменитого футболіста доповнила бордовою сумкою з крокодилячої шкіри Hermes Kelly.