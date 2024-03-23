Дружина принца Гаррі часто з’являється в Америці на світських заходах та подіях чи просто потрапляє під приціли папараці. 21 березня герцог та герцогиня Сассекські завітали на подію Kinsey African American Art and History Collection.

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Образ Меган Маркл

Меган Маркл обрала для себе вишуканий аутфіт, поєднавши туніку зі штанами. 42-річна знаменитість одягнула туніку-сорочку чорного кольору з масивними вишитими квітами від бренду Carolina Herrera. Вартість такого кейпу складає 4 800 фунтів (понад 230 тисяч гривень).

За задумом бренду, цю річ треба одягати разом зі штанами та підборами. Аналогічний аутфіт повторила й сама Меган. Вона одягнула чорні штани, але замість туфель вибрала гостроносі чорні балетки.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його у кучері, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на темні тіні на повіках та рожеві губи. На одному з кадрів Меган позує з запрошеним гостем, який також був на тій же події, що й герцоги Сассекські.

Принц Гаррі був одягнений в темно-синій костюм, білу сорочку та чорні лаковані туфлі. Його образ був розслаблений, а сорочка розстібнута біля шиї.