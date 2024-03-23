За інстаграм-профілем Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить майже 20 мільйонів прихильників, тож її можна назвати справжньою іконою стилю, бо її аутфітами надихаються тисячі дівчат зі всього світу.

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36-річна британська модель вилетіла зі своїм чоловіком на відпочинок в Італію, втім у березні продемонструвала доволі незвичний look.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Гантінгтон-Вайтлі прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, Розі вміє універсальні речі вдало поєднати з останніми тенденціями.

Для поїздки в Італію вона обрала для себе класичні вузькі штани, які поєднала з білою водолазкою. Зверху знаменитість одягнула довгу шубу кавового кольору з коричневими вкрапленнями та довершила look чорними туфлями із золотими підборами.

Модель розпустила біляве волосся та одягнула чорні класичні сонцезахисні окуляри-авіатори. Аутфіт Розі доповнила замшевою сумкою від бренду The Row.

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