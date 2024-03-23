За инстаграм-профилем Рози Хантингтон-Уайтли следит почти 20 миллионов поклонников, поэтому ее можно назвать настоящей иконой стиля, потому что ее аутфитами вдохновляются тысячи девушек со всего мира.
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36-летняя британская модель вылетела со своим мужем на отдых в Италию, впрочем в марте продемонстрировала довольно необычный look.
Образ Рози Хантингтон-Уайтли
Хантингтон-Уайтли прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, Рози умеет универсальные вещи удачно совместить с последними тенденциями.
Для поездки в Италию она выбрала для себя классические узкие брюки, которые соединила с белой водолазкой. Сверху знаменитость надела длинную шубу кофейного цвета с коричневыми вкраплениями и довершила look черными туфлями с золотыми каблуками.
Модель распустила белокурые волосы и надела черные классические солнцезащитные очки-авиаторы. Аутфит Рози дополнила замшевой сумкой от бренда The Row.
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