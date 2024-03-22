Лоферы с носками – это самое модное сочетание весны. В тренде стиль преппи, поэтому советуем вам грамотно вложить деньги в классические лоферы, которые никогда не выйдут из моды.

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Уже вскоре инстаграм-лента будет пестреть стильными образами с лоферами, поэтому советуем вам вдохновиться интересными комбинациями.

Носки с рюшами

Выбирайте для себя капроновые или хлопковые носки с рюшами и стилизуйте с базовыми лоферами черного цвета.



Стильное сочетание лоферов с носками с рюшами / Фото Vogue

Спортивные носки

Такие строгие носки лучше всего сочетать с лоферами на толстой подошве. Это идеальный вариант на начало весны, когда утро и вечера прохладные.



Стильное сочетание лоферов со спортивными носками / Фото Vogue

Тонкие капроновые носки

Эти носки можете сочетать с любыми лоферами. Лучше всего они подходят к изящной обуви.



Стильное сочетание лоферов с капроновыми носками / Фото Vogue

Вязаные носки

Выбирайте для себя варианты в рубчик или с узорами в классической интерпретации. Образы с ними будут привлекательными и интересными.



Стильное сочетание лоферов с вязаными носками / Фото Vogue

Кружевные колготки

В этом сезоне кружево в моде, поэтому без таких колготок не обойтись. Ваши образы с этой обувью станут более романтичными и красивыми.



Стильное сочетание лоферов с кружевными колготками / Фото Vogue

Лоферы и носки можно вписать в совершенно разные луки: более собранные, с рубашкой или костюмными брюками, расслабленные с джоггерами или джинсами, неординарные с юбкой, шортами или платьем.

Для того, чтобы такой аутфит в целом выглядел гармонично и стильно, важно, чтобы все вещи были актуального кроя.