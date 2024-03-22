Все чаще можно заметить, что купальники входят в звено экологической моды, поскольку многие бренды создают вариации, которые будут актуальными несколько лет, а не только пару месяцев.

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Отличать в новом сезоне купальники могут лишь незначительные детали. Fashion-эксперты говорят, что в этом году в моде останутся привычные для нас купальные костюмы, но вместе с тем вы сможете увидеть интересные новинки.

Женская эстетика

Купальники летом 2024 года будут направлены на женскую эстетику в виде рюшей, бантов, розового цвета и тому подобное.



Трендовый купальник на 2024 год / Фото Elle

Сплошные купальники

Такие купальники всегда будут в моде, ведь это вечная классика. Сплошной купальник является вневременной вещью, который выглядит на теле так же сексуально, как и раздельный. А еще они имеют одну интересную особенность, поскольку на пляж можете идти сразу в нем, надев на низ только шорты или джинсы.



Трендовый купальник на 2024 год – сплошной / Фото Elle

Блестящие купальники

В 2024 году в моду войдет блеск и гламур, поэтому стоит обращать внимание на купальники с цепочками на талии и блестящими безделушками. Также сам купальник может быть из блестящего материала, к примеру, бархата.



Трендовый купальник на 2024 год – блестящий / Фото Elle

Бандо

Летом в моду вернется эстетика 70-х годов, которые были сосредоточены на том, чтобы тело хорошо загорело. Поэтому основным его преимуществом является бандо без шнуровок, которые оставляют линии на теле от неравномерного загара.



Трендовый купальник на 2024 год – бандо / Фото Elle

Минимализм из 90-х

Минималистичные формы, четкие линии и однотонные цвета – это классика моды, поэтому они появляются не только на одежде, но и на купальниках. Выбирайте для себя купальники с низким или средним подъемом. Они хорошо удлиняют тело и ноги.



Трендовый купальник на 2024 год в стиле минимализм / Фото Elle

Цвета природы

Яркие неоновые купальники были популярными в 2010-х, но в этом году надо делать ставку на природные цвета: синие, зеленые, коричневые и нейтральные. Они имеют преимущество в том, что прекрасно подходят для любого оттенка кожи.



Трендовый купальник на 2024 год естественного цвета / Фото Elle

Смелый узор

Если же хотите отойти от минималистичной эстетики – выбирайте смелые принты. В 2024 году довольно популярным является леопардовый узор, поэтому можете смело присматриваться к купальникам с хищным принтом.



Трендовый купальник на 2024 год в смелом узоре / Фото Elle

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