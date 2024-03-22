Все чаще можно заметить, что купальники входят в звено экологической моды, поскольку многие бренды создают вариации, которые будут актуальными несколько лет, а не только пару месяцев.

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Отличать в новом сезоне купальники могут лишь незначительные детали. Fashion-эксперты говорят, что в этом году в моде останутся привычные для нас купальные костюмы, но вместе с тем вы сможете увидеть интересные новинки.

Женская эстетика

Купальники летом 2024 года будут направлены на женскую эстетику в виде рюшей, бантов, розового цвета и тому подобное.

тренды купальников
Трендовый купальник на 2024 год / Фото Elle

Сплошные купальники

Такие купальники всегда будут в моде, ведь это вечная классика. Сплошной купальник является вневременной вещью, который выглядит на теле так же сексуально, как и раздельный. А еще они имеют одну интересную особенность, поскольку на пляж можете идти сразу в нем, надев на низ только шорты или джинсы.

тренды купальников
Трендовый купальник на 2024 год – сплошной / Фото Elle

Блестящие купальники

В 2024 году в моду войдет блеск и гламур, поэтому стоит обращать внимание на купальники с цепочками на талии и блестящими безделушками. Также сам купальник может быть из блестящего материала, к примеру, бархата.

тренды купальников
Трендовый купальник на 2024 год – блестящий / Фото Elle

Бандо

Летом в моду вернется эстетика 70-х годов, которые были сосредоточены на том, чтобы тело хорошо загорело. Поэтому основным его преимуществом является бандо без шнуровок, которые оставляют линии на теле от неравномерного загара.

тренды купальников
Трендовый купальник на 2024 год – бандо / Фото Elle

Минимализм из 90-х

Минималистичные формы, четкие линии и однотонные цвета – это классика моды, поэтому они появляются не только на одежде, но и на купальниках. Выбирайте для себя купальники с низким или средним подъемом. Они хорошо удлиняют тело и ноги.

тренды купальников
Трендовый купальник на 2024 год в стиле минимализм / Фото Elle

Цвета природы

Яркие неоновые купальники были популярными в 2010-х, но в этом году надо делать ставку на природные цвета: синие, зеленые, коричневые и нейтральные. Они имеют преимущество в том, что прекрасно подходят для любого оттенка кожи.

тренды купальников
Трендовый купальник на 2024 год естественного цвета / Фото Elle

Смелый узор

Если же хотите отойти от минималистичной эстетики – выбирайте смелые принты. В 2024 году довольно популярным является леопардовый узор, поэтому можете смело присматриваться к купальникам с хищным принтом.

тренды купальников
Трендовый купальник на 2024 год в смелом узоре / Фото Elle

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