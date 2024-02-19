Відомого тіктокера Ніколаса Карму вже впізнають не лише модниці Львова та гості міста, але й відомі зірки. На одній з вулиць Львова блогер зупинив Наталію Могилевську, яка радо розповіла йому про своє вбрання та розпочала розмову з обіймів.

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Образ Наталії Могилевської

Знаменитість була одягнена в чорний спортивний костюм, який складався з худі на замку та широких штанів. Співачка зазначила, що придбала його від іспанського бренду мас-маркету Oysho за 58 євро.

Масивні чоботи на платформі на підборах Могилевська придбала в Польщі за 3 тисячі злотих. А от шуба в української виконавиці – вінтажна, з 80-х років. Особливістю такого верхнього одягу є масивні плечики. Світлу шубу довжини міді Наталія придбала у Лондоні ще 10 років тому за 200 доларів.

Образ співачки доповнювали чорні сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар їй подарував чоловік. Могилевська розповіла, що має чималу колекцію окулярів – для денних та вечірніх виходів. Вона навіть пожартувала, що одягає їх в денну пору, аби її не впізнавали.

Якщо конвертувати різні валюти образу Наталії Могилевської в гривні, то її зимовий аутфіт коштує 37 тисяч гривень.

Наталія Могилевська розповіла про своїх дітей

Наталія Могилевська в інтерв’ю Ніколасу Карму також розповіла про своїх донечок. За її словами, вона не хотіла нікому про них розповідати, адже діти були дуже травмовані.

Я працювала з соціальною службою для того, щоб діти змогли звикнути, адаптуватися в столичне життя з зіркою, в нову родину, потрібен був час. Так було спокійніше. Я б навіть ще тримала це в секреті,

– зазначила співачка.

Та за її словами, разом з дітьми її помітили в магазині, знявши на камеру та виклали в мережу. Після цього випадку Наталія таки вирішила розповісти всім про усиновлення.