Свіжа публікація співачки в інстаграмі вже викликала фурор. За інстаграм-сторінкою дівчини слідкує понад 2 мільйони підписників, тож частина з них активно почали засипати дівчину приємними словами.

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Щоб зробити стильні кадри Аня зібрала навколо себе команду професіоналів: фотографа, стиліста, візажиста та майстра по волоссю. У своєму інстаграмі співачка зазначила, що приховувала ці кадри місяць, щоб влаштувати у своєму профілі «пожежу».

Образ Анни Трінчер

Блогерка позувала у фотостудії в чорній довгій сукні з відкритою спиною. Виконавиця обрала не просту сукню, а з сітчастого матеріалу. Трінчер одягнула під низ лише чорні труси, позуючи на кадрах без бюстгальтера.

Також на одному з кадрів дівчина вирішила одягнути чорну вкорочену шубу, щоб додати аутфіту певної родзинки. Волосся співачки було випрямлене, а от макіяж був бездоганний. Візажистка намалювала повіки коричневими тінями, зробила довгу стрілку чорного кольору, а пухкі губи підкреслила за допомогою коричневого олівця та помади.

До серії світлин Анна Трінчер вирішила додати мотиваційні думки, якими вона часто ділиться зі своїми підписниками.

Вчись підбирати свої думки, як підбираєш одяг зранку. Цю рису можна розвинути. Це формує твоє майбутнє,

– написала співачка.

В коментарях шанувальники виконавиці вже засипали дівчину приємними словами: