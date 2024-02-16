Свежая публикация певицы в инстаграме уже произвела фурор. За инстаграм-страницей девушки следит более 2 миллионов подписчиков, поэтому часть из них активно начали засыпать девушку приятными словами.

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Чтобы сделать стильные кадры Аня собрала вокруг себя команду профессионалов: фотографа, стилиста, визажиста и мастера по волосам. В своем инстаграме певица отметила, что скрывала эти кадры месяц, чтобы устроить в своем профиле "пожар".

Образ Анны Тринчер

Блогерша позировала в фотостудии в черном длинном платье с открытой спиной. Исполнительница выбрала не простое платье, а из сетчатого материала. Тринчер надела под низ лишь черные трусы, позируя на кадрах без бюстгальтера.

Также на одном из кадров девушка решила надеть черную укороченную шубу, чтобы добавить аутфиту определенной изюминки. Волосы певицы были выпрямлены, а вот макияж был безупречен. Визажистка нарисовала веки коричневыми тенями, сделала длинную стрелку черного цвета, а пухлые губы подчеркнула с помощью коричневого карандаша и помады.

К серии фотографий Анна Тринчер решила добавить мотивационные мысли, которыми она часто делится со своими подписчиками.

Учись подбирать свои мысли, как подбираешь одежду утром. Эту черту можно развить. Это формирует твое будущее,

– написала певица.

В комментариях поклонники исполнительницы уже засыпали девушку приятными словами: