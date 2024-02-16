Зендея едва ли не единственная актриса из всего звездного состава, которая постоянно поражает публику своими образами. Знаменитость обожает необычные образы, поэтому ей действительно удается производить впечатление выбором наряда.

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Образ Зендеи

Актриса вышла на публику последней среди всего актерского состава и удивила своим образом. Стилист знаменитости Ло Роуч подобрал для нее металлизированный футуристический костюм, который напоминает классические рыцарские доспехи. Изделие имеет вырезы на руках, груди, животе, бедрах и ягодицах, а также на коленях и икрах сзади.

Костюм от Thierry Mugler был дополнен перчатками, которые выглядели как жидкий хром. Такой необычный образ актриса довершила драгоценным ожерельем с бриллиантами и сапфирами от Bulgari. Уже длительный период Зендея является амбассадором этого бренда.



Зендея на премьере фильма "Дюна 2" в Лондоне / Фото Getty Images

В традиционном костюме Тьери Мюглера, модель выходила на подиум в шлеме, впрочем стилист Зендеи отказался от этого приема, поэтому звезда появилась с пучком. Ее макияж был выдержан в нежных тонах, без всяких эффектных акцентов на веках или губах.



Модель в металлизированном костюме на показе Thierry Mugler / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Дюна 2"

Мировая премьера ленты уже состоялась в Мехико и Париже. Недавно звездный состав презентовал 2 часть фильма в Лондоне. Известно, что съемки первой и второй части заняли примерно 6 лет. Дата выхода последней франшизы блокбастера постоянно менялась, впрочем зрители и критики, которые видели первые показы уже дают свои положительные отзывы.