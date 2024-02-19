Известного тиктокера Николаса Карму уже узнают не только модницы Львова и гости города, но и известные звезды. На одной из улиц Львова блогер остановил Наталью Могилевскую, которая с радостью рассказала ему о своем наряде и начала разговор с объятий.

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Образ Натальи Могилевской

Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи на замке и широких брюк. Певица отметила, что приобрела его от испанского бренда масс-маркета Oysho за 58 евро.

Массивные сапоги на платформе на каблуках Могилевская приобрела в Польше за 3 тысячи злотых. А вот шуба у украинской исполнительницы – винтажная, из 80-х годов. Особенностью такой верхней одежды являются массивные плечики. Светлую шубу длины миди Наталья приобрела в Лондоне еще 10 лет назад за 200 долларов.

Образ певицы дополняли черные солнцезащитные очки. Этот аксессуар ей подарил муж. Могилевская рассказала, что имеет большую коллекцию очков – для дневных и вечерних выходов. Она даже пошутила, что надевает их в дневное время, чтобы ее не узнавали.

Если конвертировать различные валюты образа Натальи Могилевской в гривны, то ее зимний аутфит стоит 37 тысяч гривен.

Наталья Могилевская рассказала о своих детях

Наталья Могилевская в интервью Николасу Карму также рассказала о своих доченьках. По ее словам, она не хотела никому о них рассказывать, ведь дети были очень травмированы.

Я работала с социальной службой для того, чтобы дети смогли привыкнуть, адаптироваться в столичную жизнь со звездой, в новую семью, нужно было время. Так было спокойнее. Я бы даже еще держала это в секрете,

– отметила певица.

Но по ее словам, вместе с детьми ее заметили в магазине, сняв на камеру и выложили в сеть. После этого случая Наталья таки решила рассказать всем об усыновлении.