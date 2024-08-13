Блогер уже имеет в тик токе более полумиллионную аудиторию и является известным не только среди львовян, но и гостей города или известных звезд. На этот раз Николас приехал в Киев и узнавал цены на вещи у жителей столицы.

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Николас Карма прославился видеороликами в тиктоке "Сколько стоит Look?", поэтому почти все знакомы с его рубрикой и с радостью отвечают на вопросы. Известная певица Tayanna не только рассказала цены на одежду, но и спела.

Красивый образ Татьяны Решетняк

Знаменитость была одета в кремовое платье длины миди с рукавами в цветочный принт. Платье удачно подчеркивало стройную талию и имело небольшой разрез в зоне декольте. Исполнительница отметила, что его цена – 2 тысячи гривен.

Образ певицы дополнила белая сумка на плече за 7 тысяч гривен и белые туфли лодочки за 7 тысяч гривен. В этом образе Tayanna гуляла по Киеву с сыном и собакой, довершив свой образ минималистичными серьгами, украшением на шее и браслетами.

Знаменитости в объективе Николаса Кармы