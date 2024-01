До Наталі Могилевської зараз прикута особлива увага. Нещодавно співачка зізналася, що вдочерила двох дівчат, тож підписники ще активніше почали за нею спостерігати.

Могилевська хоч і не є активною користувачкою інстаграму та не демонструє у сторіс все своє життя, однак таки ділиться з аудиторією світлинами та відеороликами.

Співачка поділилася світлиною зі Львова. На кадрі знаменитість позувала сидячи за столиком. Її фото доповнювали новорічні декорації позаду з гілок ялинки та червоних кульок.

Образ Наталі Могилевської

Виконавиця одягнула сіру блузу з бантом, доповнивши її спідницею міді. Аутфіт співачки доповнили чорні чоботи до колін та довге сіре пальто.

Наталя Могилевська доповнила образ легенькими кучерями та зробила макіяж, який підкреслював її погляд.

Підписники залишили позитивні відгуки в коментарях до нової світлини.

"Наталя, яка ви гарна і сонячна дівчинка";

"Гарна";

"Наталя, ви супер".



Стильний образ Наталі Могилевської / Фото з інстаграму співачки

