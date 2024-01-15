Даша відпочивала у селі Кривопілля в котеджних будиночках з видом на гору Петрос, Говерлу та полонини. Січень потішив нас справжньою зимовою погодою, тож знаменитість зробила кадри на тлі засніжених гір.

Читайте також Як дві краплі води: Різ Візерспун вразила схожістю з донькою в чорних сукнях

Астаф'єва одягнула червоний світшот від бренду Durnev Shop з надписом "Кохать". На сайті цю річ можна придбати за 1600 гривень. Свій образ Даша доповнила червоними спортивними штанами та чорними масивними ботами.

Червоний колір зараз дуже модний, тож Даша приміряла трендовий монохромний образ, який вже може знайти своїх поціновувачів у весняно-літньому сезоні. Ймовірно, саме таке поєднання світшота й штанів стане актуальним в теплу пору року.

Знаменитість зазначила, що вперше привезла собаку в гори. "Перші Карпати білого вовчиська", – написала Даша. У дівчини тепер залишився єдиний собака. Інший її домашній улюбленець загинув через халатність ветеринарів.

Що відомо про втрату собаки Чічіко

Наприкінці вересня Даша Астаф'єва повідомила про смерть свого песика Чічіко. Під час прогулянки Чічі щось підібрав та з’їв, а вдома вже йому було погано. Тоді Даша відвезла його у клініку, де йому призначили крапельниці та залишили на ніч.

За словами Даші, ветеринарка була непривітною та не дозволила залишитися з собакою. Вже зранку власниця клініки повідомила, що у Чічі дуже поганий стан та що його буде неможливо врятувати. Згодом він помер.