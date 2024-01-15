47-річна знаменитість вирішила прийти на шоу зі своєю 24-річною донькою Авою Філіпп. Акторка, яку номінували за найкращу жіночу роль ведучої новин Бредлі Джексон в "Ранковому шоу" одягнула чорну сукню Celine без бретельок з великим бантом.

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Мінімалістичну сукню окрім банта ще доповнював розмір на нозі аж до стегна. Її ніжний аутфіт доповнювали чорні босоніжки від дизайнера Крістіана Лабутена. Стилісти випрямили Різ волосся, яке вона заклала за вуха та вдосконалила свій образ завдяки ювелірним прикрасам від Bulgari.

24-річна донька Різ Візерспун приміряла чорну мінісукню від Monique Lhuillier, яку доповнювали білі перлинки. Ава Філіпп також доповнила свій образ взуттям від бренду Christian Louboutin.

У своєму інстаграмі Різ Візерспун зазначила, що влаштувала собі вечір побачення з донькою. Прихильники часто називають дівчат близнючками через їхню неймовірну схожість.



Різ Візерспун з донькою у чорних сукнях / Фото з інстграму акторки

Що відомо про Critics’ Choice Awards

Кінопремія "Вибір критиків" – це щорічна церемонія нагородження, яка вручається Асоціацією телекінокритиків за досягнення у кінематографі. Номінанти оголошуються у грудні наприкінці року. Переможці визначаються подальшим голосуванням і оголошуються на церемонії у січні наступного року.