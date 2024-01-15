Після того, як Марго Роббі на червоній доріжці кілька місяців відтворювала найлегендарніші образи Барбі, неочікувано було побачити її у вбранні, що знайоме нам через іншу культову блондинку. Супермодель Клаудія Шиффер носила цей ансамбль на показі Chanel весна-літо 1995 року, пише 24 Канал.

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Образ складається з укороченого коралового блейзера з короткими рукавами, чорною обробкою та блискучою синьо-помаранчевою брошкою у формі квітки в центрі. Він також має чорну мініспідницю із завищеною талією та блискучий пояс Chanel.



Марго Роббі у вінтажному образі від Chanel / Фото: getty images

До речі, оригінальний образ Шиффер мав розріз по центру, через який видно було спідню білизну в горошок. Спідниця Роббі була без розрізу.

Завершила наряд акторка чорними туфлями Мері Джейн з відкритим носом, чорною шкіряною сумкою та діамантовим браслетом.

Інші виходи Марго Роббі в образах Барбі

Раніше зірка відтворила образ оригінальної ляльки Барбі "Соло в центрі уваги" 1960 року. Яскраве вбрання для Роббі створив бренд Schiaparelli.

Добірку образів, які повторила акторка, можете переглянути тут.