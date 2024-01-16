Багатодітна мама, яка має трьох синів, активно веде свій блог в інстаграмі. Христина ділиться своєю рутиною, справами, публікує розваги з дітьми, побут та зйомки у різноманітних проєктах.

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Жінка є публічною впродовж багатьох років. За її життям стежить понад 285 прихильників, тож завжди виглядає стильно та гарно. Нещодавно Христина збиралась кудись у справах та вирішила показати, як вона стилізує своє вбрання.

Образ Христини Решетник

Блогерка одягнула чорну спідницю А-силуету (вужча вгорі, ширша внизу) від британського бренду Cos. Зверху Христина одягнула сірий светр з V-подібиним вирізом. Звісно ж, до спідниці Христина одягнула тоненькі чорні колготки та чорні базові жокейські чоботи до колін. Таке взуття завжди буде в моді та не втратить своєї актуальності.

Аутфіт дружина Григорія Решетника доповнила сірим коротким пуховиком від бренду Massimo Dutti. Вона також одягнула годинник з круглим циферблатом та чорним ремінцем, сумку із золотистим ланцюжком від Louis Vuitton.

Завершальним штрихом стали окуляри від люксового бренду Prada та шапка від Chanel. Варто зазначити, що Христина дуже відкрита до своїх підписників та залюбки відповідає на питання від яких брендів її речі чи навіть бальзам для губ. Прихильники засипали жінку приємними коментарями під її відеороликом.