Зірка зробила стильний кадр на тлі вечірнього круїзного лайнера. Діта фон Тіз позувала перед камерою у червоній бавовняній сукні-вишиванці з відкритими плечима та величезними ліліями бірюзового відтінку.

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На сайті бренду Yuliya Magdych така вишиванка коштує понад 65 тисяч гривень. Цей візерунок та фасон є доволі популярним. Вишиванки з колекції "Лілії" носить сама Юлія Магдич, українські зірки та світові знаменитості.

Доповнила образ з вишиванкою, як завжди, фірмова зачіска знаменитості та макіяж з акцентом на червоних губах. Завершили аутфіт Діти фон Тіз аксесуари – невеличка золотиста сумка через плече, браслет та головний убір – солом’яний капелюх.

Варто зазначити, що Діта фон Тіз вже не вперше одягає вишиванку. Американська танцівниця та колишня дружина Мерліна Менсона ще у 2016 році з’явилася на благодійному вечорі у білій сукні-вишиванці з синім візерунком від української дизайнерки Віти Кін.

У тому ж році зірка вдруге одягнула вишиванку від Віти Кін на фестивалі Desert Hearts. Вона обрала білу сукню з червоним орнаментом. Світлина Діти фон Тіз та її подруги Фіони Ліхі з гітарою досі є аватаркою на головній інстаграм-сторінка бренду Vita Kin.