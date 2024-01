К Наталье Могилевской сейчас приковано особое внимание. Недавно певица призналась, что удочерила двух девушек, и подписчики еще активнее начали за ней наблюдать.

Могилевская хоть и не является активной пользовательской инстаграмма и не демонстрирует всю свою жизнь, но делится с аудиторией фотографиями и видеороликами.

Певица поделилась фотографией со Львова. На кадре знаменитость позировала сидя за столиком. Ее фото дополняли новогодние декорации сзади из веток елки и красных шаров.

Образ Натальи Могилевской

Исполнительница надела серую блузу с бантом, дополнив ее юбкой миди. Аутфит певицы дополнили черные сапоги до колен и длинное серое пальто.

Наталья Могилевская дополнила образ легкими кудрями и сделала макияж, подчеркивавший ее взгляд.

Подписчики оставили положительные отзывы в комментариях к новой фотографии.

"Наталья, какая вы красивая и солнечная девочка";

"Хорошо";

"Наталья, вы супер".



Стильный образ Натальи Могилевской / Фото с инстаграмма певицы

